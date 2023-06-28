ملك البحرين يؤكد لبوتين دعمه للشرعية والاستقرار في روسيا

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عبر الهاتف مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعرب عن دعمه لتدابير القيادة الروسية لضمان الشرعية والاستقرار في البلاد.
وذكر الكرملين في بيان، أن “الاتصال تم بمبادرة من الجانب البحريني”.
وخلال المحادثة، أكد ملك البحرين للرئيس الروسي، دعمه لإجراءات القيادة الروسية لحماية سيادة القانون وضمان الاستقرار في البلاد، وذلك فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في روسيا في 24 يونيو/ حزيران.
محمد بن سلمان يؤكد لبوتين دعم بلاده للقيادة الروسية
أمس, 09:58 GMT
وشدد العاهل البحريني على الطبيعة الودية للعلاقات مع روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الزعيمان عددا من المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الروسي البحريني المتبادل المنفعة.
على مدار الأيام السابقة، تلقى الرئيس الروسي عدة اتصالات من زعماء عرب وعدد من الدول الصديقة لروسيا، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل لإجراءات القيادة الروسية على خلفية أحداث 24 يونيو.
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