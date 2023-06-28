ملك البحرين يؤكد لبوتين دعمه للشرعية والاستقرار في روسيا

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عبر الهاتف مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعرب عن دعمه لتدابير القيادة الروسية لضمان الشرعية والاستقرار في البلاد.

وذكر الكرملين في بيان، أن “الاتصال تم بمبادرة من الجانب البحريني”.

وخلال المحادثة، أكد ملك البحرين للرئيس الروسي، دعمه لإجراءات القيادة الروسية لحماية سيادة القانون وضمان الاستقرار في البلاد، وذلك فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في روسيا في 24 يونيو/ حزيران.

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وشدد العاهل البحريني على الطبيعة الودية للعلاقات مع روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الزعيمان عددا من المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الروسي البحريني المتبادل المنفعة.