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قام المدفعيون الروس، بدعم وتوجيه من الطائرات المسيّرة، بتدمير مواقع العدو في اتجاه زابوروجيه بالقرب من مدينة أوريخوف.

وقال قائد الكتيبة الذي يحمل علامة النداء “ديادكا” لوكالة “سبوتنيك”: “اليوم، في الخامسة صباحًا، بدأت القوات الأوكرانية بهجوم صاروخي، وردّت مدفعيتنا بسرعة ودمرت معقل وأماكن انتشار أفراد العدو”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مكتب زيلينسكي: الهجوم “المضاد” الأوكراني يسير بصعوبة

وأفاد رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة “فوستوك” (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الأربعاء، أن القوات صدت هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.

وقال تشيخوف، خلال إحاطته الإعلامية، إن عملية الصد أدت إلى تدمير عربات ومركبات قتالية مختلفة وقوة بشرية تتألف من عشرات الجنود التابعين للجيش الأوكراني.

في اجتماع مع القادة العسكريين، في 13 يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح في أي اتجاه.