الكرملين: مبعوث الفاتيكان يصل إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، وصول مبعوث بابوي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا، معربًا عن تقدير روسيا لمساعي الفاتيكان في المساعدة على حل الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين: “يوجد اليوم في موسكو، المبعوث الخاص لبابا الفاتيكان لشؤون أوكرانيا الكاردينال ماتيو دزوبي”.

وأضاف: “نقدّر بشدة جهود ومبادرات الفاتيكان ونرحب بتطلع البابا للإسهام في إنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا”.

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وأوضح بيسكوف أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، سيجري محادثات مع الكاردينال ماتيو دزوبي، بناء على طلب بوتين.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة المبعوث البابوي، إلى موسكو يومين، وذلك لطرح مبادرة لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وكانت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان قد أفادت، في وقت سابق، بأن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوث البابا فرنسيس، لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا.