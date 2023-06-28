سويسرا ترفض عرض شركة سويسرية لبيع 96 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا

أعلن المجلس الفيدرالي السويسري عن رفضه طلبًا قدمته شركة “Ruag SA” السويسرية لبيع 96 دبابة “ليوبارد 1” إلى أوكرانيا عبر ألمانيا، من أجل احترام سياسة الحياد والتشريعات الحالية.

ونشر المجلس الفيدرالي السويسري بيانا بهذا الشأن، جاء فيه: “بما يتعارض مع القانون المعمول به، في 28 يونيو 2023، رفض المجلس الاتحادي طلب شركة “Ruag SA” السويسرية لبيع 96 دبابة “ليوبارد 1″ إلى أوكرانيا”.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.