القوات السورية والروسية تدمر مقرات للتنظيمات الإرهابية في ريف إدلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، تدمير عدد من مقرات التنظيمات الإرهابية وقتل عدد من متزعميها في منطقة جبل الأربعين، في ريف إدلب.

وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: “رداً على الاعتداءات اليومية المتكررة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في ريف حماة، نفذت القوات السورية بالتعاون مع القوات الروسية ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت من خلالها المقرات المحصّنة للتنظيمات الإرهابية في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وأدوات توجيه وطائرات مسيّرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش”.

وأضاف البيان: “أدت هذه الضربات إلى تدمير المقرات الإرهابية بالكامل، ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين”.

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وبيّنت وزارة الدفاع السورية أن من القتلى عددًا من متزعمي المجموعات الإرهابية، منهم أبو كرمو مورك، وداوود محمد، وأبو سيف مصطفى الساحلي، وحيدرة محمود الغاب، وأبو البراء أبين، وأبو سيفو الحموي، وأبو مجاهد ربيع الغاب، وأبو الزبير سرجي، ورضوان ريحان، وعبد الحميد عكل، وأبو أحمد شيخ سنديان.