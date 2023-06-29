تدريبات تكتيكية لأطقم "سو-27" في كالينينغراد الروسية

ستقوم أطقم “سو-27” بمهام اعتراض الطائرات المخالفة لحدود الدولة، وكذلك إطلاق النار من أسلحة محمولة على صواريخ كروز وطائرات العدو الوهمية.

الهدف الرئيسي من التدريبات هو اختبار مدى استعداد طاقم الرحلة لأداء المهام القتالية والخاصة على النحو المنشود، بالإضافة إلى التطوير العملي للتكتيكات وأساليب العمل الجديدة مع الاستخدام الكامل للقدرات القتالية لمعدات الطيران.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات المخطط لها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. 1 /10 © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. 2 /10 © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. 3 /10 © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. 4 /10 © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. 5 /10 © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. 6 /10 © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. 7 /10 © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. 8 /10 © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. 9 /10 © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. 10 /10 © Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات الطيران التكتيكية لأطقم مقاتلة “سو-27” التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد.

في وقت سابق، أفيد عن اعتراض ثلاثة أهداف جوية من قبل مقاتلات “سو-27” فوق البحر الأسود، حيث رصدت المقاتلات الروسية طائرات “RC-135” الاستخبارية الإلكترونية، وطائرتي “تايفون” متعددة الأغراض، تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ولم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة.