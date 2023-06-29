ذكرت وكالة أجنبية أن الجيش الروسي يتفوق كمًا ونوعًا على القوات الأوكرانية في استخدام الطائرات دون طيار وقدرات المدفعية، على الرغم من التصريحات حول الهجوم المضاد المستمر من كييف.

وبحسب الوكالة: “يمكن لروسيا أن تطلق طلقات مدفعية مكثفة وتسمح بهجمات ضخمة، وتتفوق على أوكرانيا أيضًا في أعداد المسيرات والتكنولوجيا”.

وأضافت الوكالة: “بسبب نقص الذخيرة لدى القوات الأوكرانية، تضطر المدفعية الأوكرانية إلى العمل بشكل انتقائي للغاية”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المدفعية الأوكرانية، قولها: “لا يمكنك إنفاق الكثير من القذائف على هدف واحد، ثلاث أو أربع لا أكثر، لأننا لا نملك قذائف كثيرة مثل روسيا”.

وقالت: “يعترف الجيش الأوكراني بأن الطائرات دون طيار الروسية “لانسيت” فعالة في تدمير المدفعية الأوكرانية، وأشار إلى أن أوكرانيا لا تنتج طائرات دون طيار هجومية مماثلة من حيث الكفاءة. في أوكرانيا يحاولون صنعها، لكن “التجربة لا تزال غير كافية”.

الحكومة الروسية توافق على استراتيجية تطوير الطائرات المسيرة

وفي وقت سابق، نشرت وكالات مادة مخصصة بالكامل عن الطائرات الروسية دون طيار. على وجه الخصوص، يُلاحظ أن تصنيع الطائرات الروسية دون طيار رخيص الثمن، لكنها قادرة على تدمير المعدات الغربية الباهظة الثمن، مثل دبابات “ليوبارد 2” ومدافع “سيزار” الفرنسية. وفقًا لتقارير عديدة من قوات المدفعية الأوكرانية، فإن “لانسيت”هي التهديد الرئيسي الآن.