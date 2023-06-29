بلينكن: الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا كل ما تحتاجه لإنجاح هجومها المضاد

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن القوات الأوكرانية ستتلقى قريبا على كل ما تحتاجه للنجاح في الهجوم.

ووفقًا له، فإن “محاولة التمرد المسلح في روسيا قد أوجدت أيضًا المتطلبات الأساسية لنجاح الجيش الأوكراني في ساحة المعركة”.

وأشار بلينكن إلى أن العملية الهجومية الأوكرانية في مرحلة مبكرة ولم تشارك فيها القوات الرئيسية في كييف بعد.

وقال بلينكن، في مقابلة مع قناة “إم إس إن بي سي” التلفزيونية: “ليس هناك شك في أن التقدم صعب، لأن الروس كان لديهم شهور وأشهر لتنظيم الدفاع. لكننا أعلنا أمس عن مساعدة إضافية لأوكرانيا. لديهم كل شيء لينجحوا”.

وأعلن البنتاغون، يوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار. وقالت الوزارة إنها ستشمل أسلحة “ضرورية لدعم العمليات الهجومية المضادة” في كييف و”تعزيز الدفاع الجوي” إلى جانب العربات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات والذخيرة.

لافروف: كلما ماطل الغرب وأوكرانيا في التسوية السلمية زادت صعوبة الاتفاق

وفي وقت سابق، اعترف ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بأن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية يسير بصعوبة، داعيا إلى مزيد من “الصبر”.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو “تلعب بالنار” بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وقال لافروف إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

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