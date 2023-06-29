بوتين: الغرب يخسر بعدما شطب نفسه من قائمة الوجهات السياحية للروس

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن الغرب يخسر بممارسته الكراهية لروسيا وفرض العقوبات، بعدما شطب نفسه من قائمة الوجهات السياحية للمواطنين الروس.

ديربنت (داغستان) – سبوتنيك. وأوضح بوتين: “في السنوات الأخيرة، السياحة الداخلية تتطور بنشاط في بلدنا، بالطبع لعبت العوامل الخارجية دورها، منها جميع أنواع العقوبات والقيود من قبل سلطات بعض الدول، وتشجيعهم لكراهية روسيا”.

وأضاف الرئيس الروسي: “لقد شطبوا أنفسهم من قائمة الوجهات السياحية الجاذبة لمواطنينا، وبالتالي فهم يفقدون الدخل والسمعة وثقة شركائهم”.

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وكان الرئيس بوتين أشار في وقت سابق من الشهر الحالي، خلال الجلسة العامة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلى انتعاش السياحة الداخلية بشكل ملحوظ، إذ زاد عدد السياح الروس في المرافق السياحية الداخلية بنسبة 16.7 في المئة، وهو ما ما يقرب من 10 ملايين سائح.

في سياق متصل، أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الأربعاء، أن إطلاق التأشيرة الإلكترونية للسياح من إيران وعدد من البلدان المسلمة الأخرى سيتم في 1 يوليو/ تموز.