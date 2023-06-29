السفارة الصينية في واشنطن تتوقع تبادل المزيد من الزيارات بين البلدين

توقع المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، اليوم الأربعاء، إجراء المزيد من الزيارات المتبادلة على مستوى رفيع بين الصين والولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر المقبلة.

سبوتنيك. وأوضح ليو بينغيو للصحفيين “أعتقد أنه من المتوقع المزيد من التبادلات والزيارات من جانب كبار المسؤولين بين الصين والولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أمس الثلاثاء، بأن أمريكا والصين تناقشان التوقيت والمعايير الأخرى للزيارة المستقبلية لوزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إلى واشنطن.

وقال ميللر، خلال إفادة صحفية: “نواصل التفاوض مع الحكومة في بكين حول موعد هذه الزيارة، وبأي شكل يمكن أن تتم، لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن موعد حدوث ذلك”.

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وأشار ميللر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة إلى بكين دعا نظيره الصيني لزيارة واشنطن.

أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، استغرقت يومين، من أجل إجراء محادثات مع نظيره الصيني.