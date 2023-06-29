بوتين وسط شعبه في داغستان في مشهد عفوي ينم عن صدق المشاعر… فيديو

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي إنه لم يساوره شك في رد فعل الشعب الروسي ودعمه للقرارات التي اتخذتها قيادة البلاد بخصوص أحداث 24 حزيران/ يونيو.

ومن جانبه، أكد رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، خلال اجتماعه مع بوتين: “لا يوجد شخص في داغستان لم يؤيد قرارات القيادة الروسية، التي تم اعتمادها في 24 حزيران، ولا يوجد شخص واحد في داغستان لم يعرب عن دعمه بعد مناشدتكم للشعب”.