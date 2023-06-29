اندلاع أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد الشرطة

اندلعت مظاهرات جديدة، يوم أمس الأربعاء، في عدد من المدن الفرنسية، احتجاجًا على أعمال الشرطة، بعد أن أطلقت النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا خلال عملية تفتيش على الطريق.

في المساء، بدأت مجموعات فردية من الناس في الخروج إلى الشوارع في مدن فرنسية، وفقًا لتقرير قناة BFMTV الفرنسية.

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ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لدخان أسود كثيف في تولوز يتصاعد من حريق نشب على يد المحتجين. كما خرج نحو 50 شخصًا في المدينة وبدأوا في مهاجمة الشرطة بالحجارة.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع. يُلاحظ أن وجوه بعض الأشخاص مخفية بواسطة الأغطية، وبعضهم مسلحون بالتجهيزات الواقية.

في الليل، اجتمع نحو مائة شخص أمام مقر الولاية في المدينة للتظاهر، وقام المحتجون بإحراق حاويات القمامة وتكديسها. وذكر مصدر في الشرطة للقناة أنهم مسلحون بالحجارة ويعتزمون البدء في حملة “ضد التعسف الشرطي” لاحقًا.

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وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أول اشتباكات بين المحتجين والشرطة، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع.