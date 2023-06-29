لافروف وسفراء مجموعة العشرين يناقشون الضغوط الغربية على الدول فيما يتعلق بأوكرانيا

صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش مع سفراء بعض دول مجموعة العشرين، يوم أمس الأربعاء، محاولات الغرب للضغط على الدول النامية في قضية أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع حضره سفراء بعض الدول في مجموعة العشرين، وهي: الأرجنتين والبرازيل والهند وإندونيسيا والصين والمكسيك والمملكة العربية السعودية وتركيا وجنوب أفريقيا.

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وأشارت الوزارة إلى أن “الوزير شارك في تقديراته للضغوط التي تمارسها الدول الغربية على الدول النامية، في محاولة لجذبها إلى تشكيلات معينة تتوافق مع مصالحها، وخطط مغامرة لتسوية سلمية وفقًا لنماذج غربية، وزيادة إمدادات الأسلحة لنظام كييف، وتمديد المواجهة المسلحة في أوكرانيا، وعزل روسيا”.

كما ناقش الجانبان القضايا العاجلة المتعلقة بالتحضير لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.