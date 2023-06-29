استعادة بقايا بشرية من غواصة تيتان التي انفجرت في المحيط الأطلسي

استعاد خبراء خفر السواحل الأمريكي، أمس الأربعاء، بقايا بشرية من حطام غواصة “تيتان” التي انفجرت في المحيط الأطلسي، ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي في بيان، أن الأطباء سيجرون تحليلًا رسميًا للبقايا المستعادة.

مجتمع مشاهد تحليلية لانفجار الغواصة “تيتان” في قاع المحيط… فيديو

كان على متن الغواصة الباحث البريطاني هاميش هاردينغ، وخبير الغواصات الفرنسي بول هنري نارجوليه، ورجل الأعمال الباكستاني البريطاني شهزادا داوود وابنه سليمان، بالإضافة إلى ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة الغواصات التابعة لشركة OceanGate Expeditions.

ويعتقد أنهم لقوا حتفهم على الفور عندما انفجرت الغواصة التي يقدر حجمها بحجم سيارة دفع رباعي، تحت ضغط هائل في شمال المحيط الأطلسي، على عمق يزيد عن ميلين.

تمت إزالة حطام الغواصة الصغيرة المتشابكة في شرق كندا، ما أنهى عملية البحث والإنقاذ الصعبة. وسيتم نقل الحطام على متن سفينة خفر السواحل الأمريكي إلى ميناء أمريكي لإجراء تحليلات إضافية وفقًا للمنظمة.

خفر السواحل الأمريكي يعلن وفاة جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة “تيتان”

أعرب قائد التحقيق الأمريكي في هذه المأساة، الكابتن جيسون نوباور، عن أهمية العمل الجاري لفهم العوامل التي أدت إلى الفقدان الكارثي للغواصة وضمان عدم حدوث مأساة مماثلة مرة أخرى.

أظهرت لقطات تلفزيونية غطاء أنف الغواصة تيتان ولوح جانبي به أجهزة إلكترونية وأسلاك تتدلى من سفينة إلى شاحنة مسطحة في محطة خفر السواحل الكندية، في سانت جونز نيوفاوندلاند.

يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان تيتان في 18 يونيو/ حزيران الجاري، وأعلنت خفر السواحل الأمريكية الأسبوع الماضي أن جميع الأشخاص الخمسة على متن الغواصة توفوا بعد انفجار المركبة.