القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 34 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية

أطلقت القوات الأوكرانية النار، خلال الـ24 الساعة الماضية، 34 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بإطلاق 196 قذيفة.

ووفقًا لبيان ممثلية دونيتسك، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التي ترتكبها أوكرانيا، عبر قناتها على “تلغرام”: “خلال الـ24 الساعة الماضية، أفادت الممثلية بـ 34 حالة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية”.

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وأضاف البيان: “في اتجاه دونيتسك، قام العدو بـ 21 قصفًا بواسطة أنظمة الصواريخ المتعددة الصواريخ (RSZO)، والمدفعية بقطر 155 ملم. في اتجاه غورلوفكا، قاموا بـ 11 قصفًا من المدفعية بقطر 152 و122 ملم. في اتجاه ياسينوفاتا، قاموا بقصف واحد بواسطة أنظمة الصواريخ المتعددة. في اتجاه فولنوفاخسك، قاموا بقصف واحد من المدفعية بقطر 152 ملم”.

وحسبما أشارت الممثلية، قامت القوات الأوكرانية بإطلاق ما مجموعه 196 قذيفة من مختلف الأنواع.

وتعرضت مناطق سبعة مستوطنات في جمهورية دونيتسك للقصف، بما في ذلك دونيتسك وغورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتا وماكييفكا وستاروميخايلوفكا وبلاغاتنوي.

وأصيب عشرة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة من دونيتسك وياسينوفاتا، بينهم خمسة أطفال. وبحسب الممثلية، لقي شخصان حتفهما في دونيتسك أيضًا.

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وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.