ليلة خطيرة في فرنسا.. محاولة لاقتحام سجن "فينز" وزج قوات النخبة… فيديو

حاول العشرات من الرجال اقتحام سجنا في بلدة فرينس الفرنسية، مساء يوم الأربعاء، بهدف تحرير السجناء في ظل الاحتجاجات العنيفة المستمرة.
ووفقًا لتقرير صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، نقلا عن مصادر، قام الرجال المجهولين بإطلاق الألعاب النارية على السجن قبل محاولة الاقتحام، ولكن تم ردهم من قبل قوات الأمن.
وتم إرسال وحدة العمليات الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية إلى الموقع، وفقًا للتقرير.
يأتي ذلك في إطار استمرار الاحتجاجات ضد إطلاق النار القاتل على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء توقيف مروري.
استمرار أعمال الشغب في مدينة نانتير الفرنسية على خلفية قتل الشرطة لمراهق
01:05 GMT
وحسبما ذكر مراسل وكالة “سبوتنيك”، شهدت ضاحية نانتير في باريس اشتباكات ومواجهات يوم أمس الأربعاء، حيث هاجم المحتجون رجال الشرطة باستخدام الألعاب النارية وأحرقوا السيارات، ما اضطر قوات الأمن لاستخدام قنابل الصوت.
وكانت الشوارع في المدينة فارغة تقريبًا ويصعب حصر عدد المحتجين، ولكنهم استخدموا الألعاب النارية بنشاط لمهاجمة رجال الشرطة.
كما تم حرق العديد من السيارات في الشارع، حيث جرت الاشتباكات وتم قلب إحدى السيارات رأسًا على عقب. كانت مجموعة صغيرة من رجال الشرطة تتحرك في الشارع، لكن المحتجين كانوا يبتعدون عنهم بسرعة، وفقًا لتقرير المراسلين.
وفي وقت سابق، أفادت قناة BFMTV الفرنسية، بأن الاحتجاجات لا تزال مستمرة في مدن ومناطق فرنسية أخرى أيضًا، بما في ذلك تولوز وليل وهوت دو فرانس وفيري – شاتيون، حيث يستخدم المحتجون الحجارة لمهاجمة رجال الشرطة، في حين ترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
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