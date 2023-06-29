ليلة خطيرة في فرنسا.. محاولة لاقتحام سجن "فينز" وزج قوات النخبة… فيديو

كما تم حرق العديد من السيارات في الشارع، حيث جرت الاشتباكات وتم قلب إحدى السيارات رأسًا على عقب. كانت مجموعة صغيرة من رجال الشرطة تتحرك في الشارع، لكن المحتجين كانوا يبتعدون عنهم بسرعة، وفقًا لتقرير المراسلين.