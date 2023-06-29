واشنطن توافق على بيع أنظمة دفاع جوي وصاروخي لبولندا بقيمة 15 مليار دولار

أعلنت وكالة التعاون الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام متكامل للدفاع الجوي والصاروخي إلى بولندا بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا البيع لن يؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يؤثر أيضًا على جاهزية القوات المسلحة الأمريكية.
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4 يناير, 18:49 GMT
ووفقًا للبيان، فإن شركتي “رايثيون” و”لوكهيد مارتن” هما المقاولان الرئيسيان في هذه الصفقة.
وفي وقت سابق في يونيو/ حزيران الجاري، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، أن الجيش البولندي سيضع صواريخ “CAMM” ومنصات “iLauncher” في الخدمة القتالية، خلال شهر يونيو الجاري.
وبدأت بولندا استلام صواريخ “CAMM” ومنصات “iLauncher” المصنعة من قبل شركة MBDA UK في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد بلغت تكلفة العقد أكثر من 1.65 مليار زلوتي (نحو 400 مليون دولار).
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