دبابة روسية تدمر مدرعة أمريكية على بعد أكثر من 9 كم في محور كوبيانسك… فيديو

صرح أحد أفراد طاقم الدبابة، المتخصص في المدفعية: “كانت الأهداف متنوعة بشكل كبير، بما في ذلك المخابئ وخنادق العدو وأنظمة الاتصالات والمعدات. وفي هذه الحالة، كانت الهدف مدرعة برادلي على بُعد نحو 9.5 كيلومترات. استهدفناها وقمنا بتصحيح الإحداثيات ثم أطلقنا النار عليها مرة أخرى ودمرناها”.
وأكدت وزارة الدفاع أيضًا أن طواقم المدفعية نجحت في تدمير أهداف تبعد مسافات بعيدة، خارج نطاق الرؤية المباشرة، باستخدام إحداثيات يحصلون عليها من خلال استخدام طائرات مسيرة. تم تدمير نقاط المراقبة والمستودعات والمعدات العسكرية الأجنبية من مواقع إطلاق النار المغلقة.
ضابط أمريكي يكشف دورا مهما لمرتزقة واشنطن الذين حيدتهم روسيا في كراماتورسك
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك