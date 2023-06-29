دبابة روسية تدمر مدرعة أمريكية على بعد أكثر من 9 كم في محور كوبيانسك… فيديو

صرح أحد أفراد طاقم الدبابة، المتخصص في المدفعية: “كانت الأهداف متنوعة بشكل كبير، بما في ذلك المخابئ وخنادق العدو وأنظمة الاتصالات والمعدات. وفي هذه الحالة، كانت الهدف مدرعة برادلي على بُعد نحو 9.5 كيلومترات. استهدفناها وقمنا بتصحيح الإحداثيات ثم أطلقنا النار عليها مرة أخرى ودمرناها”.