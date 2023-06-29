إعلام أمريكي يعترف بإصابة مرتزقة أجانب خلال الضربة الروسية على كراماتورسك

كشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الخميس، مقتل وإصابة عدد من المرتزقة الأجانب في مدينة كراماتورسك في منطقة دونيتسك، وذلك بعد ضربة جوية للجيش الروسي.

وذكرت وكالة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن هناك العديد من المرتزقة الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم.

ولفتت الوكالة إلى أن المرتزق الأمريكي نيك دكوورث أصيب جراء الضربة الروسية مع زملائه، بمن فيهم المرتزق البريطاني مو هورنيك.

وفي يوم سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف المركز المؤقت لقيادة لواء المشاة الآلي 56، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورسك.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).