4 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة… تحذير أممي من تراجع الوضع الإنساني في نيجيريا

حذرت الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية في نيجيريا، مشيرة إلى أن خطر المجاعة يهدد نحو 4 ملايين شخص، خاصة في شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وقال شمالي: “عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر الجوع الشديد وصل إلى نحو 4.3 مليون نسمة، بينما يواجه نحو 500 ألف نسمة آخرين مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي”.

ولفت إلى أن هذا العدد سجل ارتفاعا عن العام الماضي، الذي كان فيه عدد من يواجهون خطر الجوع نحو 4.1 مليون نسمة، مشيرا إلى أنهم ينتشرون في ولايات يوبي وأداماوا وبورنو.

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كما أشار منسق الأمم المتحدة إلى أن هذا الأمر يمس نحو 700 ألف طفل دون الخامسة من عمرهم، بينما قالت كريستيان موندويت، ممثلة نيجيريا لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، إن الإمدادات الضرورية من الأغذية ستنفد في أغسطس/ آب المقبل.