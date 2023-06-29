كوريا الجنوبية تنشر مروحيات عسكرية جديدة بعد تطويرها محليا

نشرت كوريا الجنوبية مروحية جديدة تم تطويرها محليا لتعزيز القدرات العملياتية لمشاة البحرية التابعة لجيشها، التي تمتلك أكثر من 700 مروحية من طرازات مختلفة.
وتسلمت مشاة البحرية الكورية الطائرة “إم يو إتش – 1″، حسبما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أنه تم نشر نحو 30 طائرة من هذا النوع.
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25 يونيو, 14:36 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن المروحية الجديدة يمكنها الإسهام في مهام عسكرية أخرى، ضمن خطة سيئول لامتلاك أنواع مختلفة من المروحيات العسكرية التي يتم تطويرها محليا.
يذكر أن كوريا الجنوبية تمتلك 739 مروحية تجعلها في المرتبة الـ 5 عالميا في سلاح المروحيات، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2023.
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