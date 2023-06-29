كوريا الجنوبية تنشر مروحيات عسكرية جديدة بعد تطويرها محليا

نشرت كوريا الجنوبية مروحية جديدة تم تطويرها محليا لتعزيز القدرات العملياتية لمشاة البحرية التابعة لجيشها، التي تمتلك أكثر من 700 مروحية من طرازات مختلفة.

وتسلمت مشاة البحرية الكورية الطائرة “إم يو إتش – 1″، حسبما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أنه تم نشر نحو 30 طائرة من هذا النوع.

بيونغ يانغ: إذا تسببت الولايات المتحدة في حرب كورية ثانية ستكون نهايتها

ولفتت الوكالة إلى أن المروحية الجديدة يمكنها الإسهام في مهام عسكرية أخرى، ضمن خطة سيئول لامتلاك أنواع مختلفة من المروحيات العسكرية التي يتم تطويرها محليا.