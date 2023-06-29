وزير الخارجية الهندي: علاقة نيودلهي وموسكو فريدة من نوعها

أعلن وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيان جايشانكار، اليوم الخميس، أن علاقة الهند بروسيا تعتبر فريدة من نوعها.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان، خلال نقاشات عقدت في العاصمة نيودلهي، قال خلالها: “بقيت العلاقات مع روسيا مستقرة على الرغم من كل الاضطرابات في العالم، مضيفا أن هناك علاقة فريدة جدا مع روسيا بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها الهند خلال هذه الفترة”.
وأشار إلى أن “هناك منطقا جيوسياسيا في ما تفعله الهند مع روسيا واليوم هناك العديد من الأشياء التي كنا نعمل عليها حتى قبل عام 2022، وهي توسيع تعاوننا الاقتصادي التي تؤتي ثمارها. وبالتالي هناك زيادة في الجزء الاقتصادي من العلاقات مع روسيا بالرغم من أن كل شيء مستقر في مجال السياسة”.
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25 يونيو, 11:08 GMT
وكشف الوزير جيشانكار عن وجود المشاكل في علاقة الهند بالصين، مشددًا على الحاجة إلى درجة عالية من المعاملة بالمثل واحترام مصالح واتفاقيات الطرف الآخر.
وذكر أن المرحلة الصعبة الحالية هي نتيجة الخروج عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا.
وفي حديثه عن العلاقات الهندية الأمريكية، وصفها جيشانكار بأنها “جيدة بشكل استثنائي”، واصفا زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأخيرة للولايات المتحدة بأنها الأكثر إنتاجية في التاريخ، وهي علامة على تعميق التعاون بين البلدين.
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