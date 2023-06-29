القوات الروسية تدمر قوات إنزال أوكرانية تحت جسر أنتونوفسكي

قال رئيس أركان الفوج الذي يحمل علامة النداء “بيلي”، إن الجيش الروسي يدمر بقايا قوة الإنزال الأوكرانية التي تسللت تحت جسر أنتونوفسكي، بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأضاف: “بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، اضطررنا إلى إزالة مراكز المراقبة والمفارز التي كانت موجودة في الجزيرة بين ضفتي نهر دنبير. تمكنوا من الاستفادة من أن ضفتهم أعلى ولم يكن لدينا فرصة للسيطرة عليها، تمكن العدو من الوصول إلى المباني غير الواضحة في مجموعات صغيرة وتسلل تحت جسر أنتونوفسكي. نحن الآن نستعيد تشكيلاتنا القتالية ونقيم مراكز مراقبة”.

وتابع: “يحاولون بشكل مستمر إحضار الذخيرة ونقل القتلى والجرحى ولكنها تتعرض للقصف من جانبنا”.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي إنزال برمائي على الضفة اليسرى، فالقوات الأوكرانية موجودة في جزيرة مستنقعية، حيث توجد أكواخ سكان خيرسون وأليشكي. من جسر أنتونوفسكي يبدأ طريق مسفلت، يقود عبر الجزيرة، ثم عبر جسر أليشكينسكي الصغير إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، الذي تسيطر عليه القوات الروسية.

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قال رئيس الأركان: “لم يكونوا موجودين ولم يكونوا على الضفة. نحن الآن نقاتل من أجل الضفة. سنكمل مهمتنا في المستقبل القريب، ولن يكونوا هنا قريبا”.

وتابع: “نقل المعدات وإشباع وحداتهم بكل ما يحتاجونه سيكون أمرًا صعبًا للغاية، لأن تأثيرنا الناري المنتظم يُضر بهم كثيرا. إنهم يعانون حقًا من خسائر فادحة، وهذا مجرد انتحار”.