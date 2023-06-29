ضابط أمريكي يكشف دورا مهما لمرتزقة واشنطن الذين حيدتهم روسيا في كراماتورسك

صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات الروسية في كراماتورسك قضت على المرتزقة الأمريكيين الذين كانوا يقدمون المشورة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ريتر، في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون على “يوتيوب”: “الهدف الذي تم قصفه في كراماتورسك… كان هناك مجموعة كاملة من العسكريين الأمريكيين، عدد ضخم. لقد طاروا هناك من رومانيا على طائرتي هليكوبتر، بلاك هوك. وقاموا بإغلاق أجهزة الإرسال عندما عبروا الحدود”.

ووفقا له، كانت هناك حاجة إلى طائرات بلاك هوك لإجلاء الجنود في حالة إصابتهم. وأوضح أن من بين الأمريكيين الذين تم تصفيتهم مستشارون عسكريون ومقاتلون.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر قوات إنزال أوكرانية تحت جسر أنتونوفسكي

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير نقطة الانتشار المؤقتة لقادة لواء المشاة الآلي 56، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورسك.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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