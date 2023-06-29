مشاهد لانفجار ضخم بعد تدمير مستودع أسلحة أوكراني بقذيفة "كراسنوبول"

نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، لقطات تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية باستخدام قذيفة “كراسنوبول” العالية الدقة.

والتقطت وزارة الدفاع الروسية اللحظات الأولى للانفجارات التي حصلت من خلال كاميرا الطائرة المسيرة الجوية، التي كانت تقوم بنقل الإحداثيات العسكرية المباشرة.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).