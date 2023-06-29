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وقال ماروتشكو لوكالة “سبوتنيك”: “أثناء السيطرة الموضوعية، في منطقة ستيلماخوفكا، تم تحديد مجموعة من التشكيلات المسلحة الأوكرانيا يبلغ عددها 12 شخصا، والتي كانت تتقدم لمواقعنا الأمامية”.

ووفقا له، على طول الطريق، جاءت مجموعة من المخربين إلى المنطقة، حيث كانت الوحدة الهندسية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اليوم السابق تقوم بزرع الألغام قبل يوم واحد.

وقال ماروتشكو: “نتيجة عدم التنسيق في الأعمال، فجر المخربين أنفسهم بواسطة ألغامهم الخاصة. تكبدوا خسائر بلغت أربعة جنود، واضطرت مجموعة التخريب والاستطلاع إلى التراجع”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مناوشات بين أفراد القوات الأوكرانية المسلحة

وفي وقت سابق، قال ماروتشكو، نقلا عن مصادره الخاصة: “في منطقة سيريبريانكا من مواقع الحرس الوطني الأوكراني، تم تسجيل نيران أسلحة صغيرة في مواقع اللواء الميكانيكي رقم 67، التابع للقوات الأوكرانية”.

ووفقا له، فإن هذا الاشتباك يرجع إلى حقيقة أن قوات الأمن الأوكرانية بهذه الطريقة التعسفية توقف محاولات العسكريين الأوكرانيين مغادرة مواقعها.

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