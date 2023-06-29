موقع أمريكي: "لانتسيت" الروسية أكبر تهديد للقوات المسلحة الأوكرانية

ذكر موقع أمريكي أن الطائرات دون طيار الروسية من طراز “لانسيت” تشكل تهديدًا كبيرا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال الموقع: “تولي موسكو اهتماما باستخدام الذخائر، أو طائرات كاميكازي دون طيار، التي يمكنها أن تجد أهدافا مناسبة وضربها بدقة مميتة. وتعتبر الطائرة دون طيار “لانتسيت” كاميكازي المنخفضة التكلفة، وتعد واحدة من أكبر التهديدات للقوات الأوكرانية”.

وبحسب الموقع، تبلغ تكلفة هذه الطائرة نحو 35 ألف دولار، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية ومركبة وتزن 12 كيلوغراما فقط، منها ثلاثة كيلوغرامات من الرؤوس الحربية.

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وأضاف موقع ” 19fortyfive”: “لانتسيت يمكنها القيام بمهمات استطلاعية وهجومية، وخلال الرحلة يمكن توجيهها بواسطة إحداثيات نظام تحديد المواقع أو التحكم البصري”.

أصبحت مسيرات “لانتسيت” الانتحارية الروسية حديث وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة بعدما استطاعت تغيير قواعد اللعبة لصالح الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رغم الدعم العسكري الضخم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى كييف.

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