الكرملين يعلق على خطأ بايدن بين العراق وأوكرانيا

وقال بيسكوف للصحفيين: “على الأرجح من المهم للجميع أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية قابلة للتنبؤ بأفعالها، وأن تحافظ على تقييم موضوعي لما يحدث وتكون مهتمة بالحصول على المعلومات من المصادر الصحيحة من أجل تكوين صورة موضوعية وصحيحة لنفسها عن العالم ونحن مهتمون حقا بهذا الأمر ونراقب الوضع بعناية شديدة”.

وأجاب بايدن عن سؤال عما إذا كانت أحداث 24 يونيو (حزيران) قد أضعفت بوتين: “من الصعب القول، لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق، إنه يخسر الحرب في الداخل”.

هذا الموقف ليس الأول لبايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وقال في مقطع متداول تعليقاً على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوبي أوكرانيا: “أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)”.