الكرملين يعلق على مبادرة الفاتيكان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد حلول أو اتفاقيات ملموسة خلال مفاوضات موسكو بشأن مبادرات الفاتيكان حول أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، حول مناقشة مبادرة الفاتيكان بشأن السلام في أوكرانيا: “يتعلق الأمر بتبادل الآراء والمعلومات بشأن المسائل الإنسانية في سياق الشؤون الأوكرانية. لا توجد قرارات أو اتفاقات محددة، والحوار سيستمر إذا لزم الأمر”.

وقال بيسكوف إنه “خلال لقاء مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، مع مبعوث البابا الكاردينال ماتيو دزوبي، ناقشا تبادل وجهات النظر حول القضايا الإنسانية”.

وأكد الكرملين، يوم أمس الأربعاء، وصول مبعوث بابوي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا، معربًا عن تقدير روسيا لمساعي الفاتيكان في المساعدة على حل الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف للصحفيين: “يوجد اليوم في موسكو، المبعوث الخاص لبابا الفاتيكان لشؤون أوكرانيا الكاردينال ماتيو دزوبي”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة موسكو تعلق على مبادرة الفاتيكان للسلام في أوكرانيا

وأضاف بيسكوف: “بالنسبة لروسيا، فالإنجاز الحقيقي هو تحقيق الأهداف التي حددها الرئيس أمامنا. وسوف تتحقق هذه الأهداف. وهناك جهود محددة لنقل نسبة كبيرة من هذه الأهداف إلى الساحة السياسية والدبلوماسية. لكن للأسف، لا توجد أسس لذلك، وبالتالي فإن العملية العسكرية الخاصة مستمرة”.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة المبعوث البابوي إلى موسكو يومين، وذلك لطرح مبادرة لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وكانت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان قد أفادت، في وقت سابق، بأن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوث البابا فرنسيس، لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا.