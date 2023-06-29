الشيخ أحمد بدر الدين حسون: العالم العربي والإسلامي لن يترك مثل هذه الجرائم دون رد

وأضاف حسون، بالقول: “لم يُنزل القرآن على النبي على شكل نص مطبوع على الورق، بل كان محاطًا به، في قلبه وحفظه في صدره، وبدأ الناس يحملونه من صدر لصدر ومن قلب لقلب وينتقل من جيل إلى جيل إلى يومنا هذا. وعدد حفاظ القرآن في عالمنا بعدد المصاحف التي تطبع، لذلك القضية هي تحد لعواطف وإيمان ربع البشرية، لهذا أوروبا والسويد التي أصدرت قانون “اللاسامية” والتي تجرم فيه من يتكلم على فئة من الناس اليوم تهين فئة أخرى، ونحن ضد إيذاء أي شخص في عقيدته أو قوميته أو إيمانه أو التسبب بإهانة لأي إنسان، والذي حدث في السويد للمرة الثانية”.