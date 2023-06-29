عبد اللهيان: طهران ترحب باستعادة العلاقات مع مصر

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن بلاده ترحب بتنمية العلاقات مع مصر، في إطار استعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الخارجية الإيرانية بمناسبة عيد الأضحى بمشاركة سفراء الدول الإسلامية لدى طهران، حسبما ذكرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، اليوم الخميس.

وقال عبد اللهيان: “نرحب بإعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة وجميع الدول الإسلامية، ومن بينها مصر والمغرب”.

ولفت إلى أن شعائر الحج تحمل رسائل معنوية خاصة، مشيرًا إلى أنه أيضا يمثل فرصة للدبلوماسيين حتى يركزوا على القضايا التي تخص المسلمين حول العالم ووحدة الأمة الإسلامية.

مسؤول إيراني: العلاقات بين إيران ومصر سيكون لها تأثير إيجابي ومهم

وذكر وزير خارجية إيران أن طهران تولي اهتماما خاصا بتنمية العلاقات مع الدول الإسلامية، مشيدًا باستعادة العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها خلال الأشهر الماضية.