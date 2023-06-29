القضاء العراقي يوجه باسترداد الشخص الذي أحرق القرآن في السويد لمحاكمته

وجّه القضاء العراقي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاجئ العراقي، الذي أحرق نسخة من القرآن في السويد، والمطالبة باسترداده لمحاكمته في البلاد.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق، حسبما ذكرت شبكة “السومرية نيوز”، اليوم الخميس.

وقال البيان إن فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وجّه باتخاذ ما يلزم لاسترداد الشخص الذي أحرق نسخة من القرآن، في السويد ومحاكمته وفقا لقانون العقوبات العراقي.

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وفي وقت سابق، طالب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بطرد السفير السويدي من البلاد وقطع العلاقات مع السويد، بسبب ما وصفه بـ “التصرفات المعادية للإسلام والمقدسات”.

وقالت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء، إنها تطالب الحكومات المعنية بردع المتطرفين الذين يقومون بهذه “الأعمال الشنيعة”، التي تحرض على العنف والكراهية، حسبما ذكرت شبكة “رووداو” العراقية، التي أشارت إلى إقدام عراقي مقيم في السويد على إحراق المصحف بعد سماح السلطات السويدية له بذلك.

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يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.