نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يصل إلى موسكو

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وقالت السفارة لوكالة “سبوتنيك”، إن “نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان مالك عقار يقوم بزيارة إلى موسكو ويخطط للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، عن “تواصله مع الفاعلين الدوليين في المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي لحثهم بالعمل بفعالية والتنسيق من أجل إنجاح جهود السلام في السودان”.

وكشف عقار أنه “أكد لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأممي إلى السودان ضرورة إيقاف الحرب”، مؤكدًا أن “الوضع في السودان يحتاج إلى عملية سلام جادة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”.

سلفا كير يتواصل مع طرفي الصراع في السودان لإنهاء الحرب

وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.