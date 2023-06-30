"روساتوم" توقع عقدا مع "واي إل بي" بشأن استخراج وإنتاج الليثيوم في بوليفيا

وقعت شركة “روساتوم” الروسية مع شركة الليثيوم البوليفية “واي ال بي”، اليوم الخميس، عقدًا بشأن إنشاء مجمع صناعي لاستخراج وإنتاج كربونات الليثيوم في مقاطعة بوتوسي في بوليفيا.

وقالت “روساتوم” في بيان: “سيسمح المشروع الروسي البوليفي المشترك بإنشاء سلسلة إنتاج كاملة في بوليفيا، البلد الذي يحتوي على أغنى احتياطيات من الليثيوم في العالم، بدءًا من استخراج المواد الخام من الليثيوم وحتى إنتاج منتج السوق”.

قال النائب الأول لرئيس شركة روساتوم الحكومية، مدير وحدة التطوير والأعمال الدولية، كيريل كوماروف: “الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة لتعاون طويل الأمد بين روسيا وبوليفيا”.

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وأضاف: “بالنسبة لشركة روساتوم، يعد هذا أول مشروع أجنبي كبير في مجال إنتاج الليثيوم، وتبلغ الاستثمارات فيه نحو 600 مليون دولار، ومن المقرر بناء مجمع صناعي بطاقة 25 ألف طن من كربونات الليثيوم سنويًا مع إمكانية زيادة السعة بناءً على نتائج الاستكشاف الجيولوجي”.