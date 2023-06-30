الأمن الفيدرالي الروسي يحتجز امرأة في لوغانسك بعد اشتباهه فيها بالتجسس… فيديو

أعلن مكتب الأمن التابع لجمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الخميس، أن أفراد الأمن الفيدرالي الروسي احتجزوا امرأة من سكان لوغانسك بعد الاشتباه فيها بالتجسس وجمع ونقل معلومات حول انتشار وتحركات القوات.

وقال جهاز الأمن لـ”سبوتنيك”: “أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية لوغانسك الشعبية، أعمالا غير قانونية لمواطنة أوكرانية تعيش في مدينة لوغانسك”.

وأشار البيان إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ساعدت إحدى سكان المنطقة “مسترشدة بدوافع شخصية، التشكيلات المسلحة الأوكرانية” بناءً على تعليمات من شخص يعمل لصالح مديرية استخبارات الدولة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، من خلال جمع ونقل معلومات حول مواقع انتشار وتحركات الوحدات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت أربع هجمات للعدو بنجاح في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتونينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.