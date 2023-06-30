الخارجية الروسية تعلق على حرق المصحف في السويد

صرح سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، غينادي إسكالدوفيتش، اليوم الخميس، بأن إفلات المشاركين في حادثة حرق القرآن في السويد من العقاب يؤدي إلى نتائح كارثية لا يمكن التنبؤ بها، داعيا المجتمع الدولي للرد بشكل مشترك على هذه الانتهاكات.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي تصريحات إسكالدوفيتش بخصوص حرق المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم قال فيها: “الإفلات من العقاب في مثل هذه الحالات يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية لا يمكن التنبؤ بها”.

وأضاف: “المجتمع الدولي ملزم بالمعارضة المشتركة لمثل هذه الانتهاكات المشينة لحقوق المؤمنين. ولنتذكر أن القرار 2686 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 14 حزيران/ يونيو من هذا العام الذي أعرب عن القلق العميق إزاء حالات التمييز والتعصب والتطرف الناجمة عن جملة أمور منها كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية”.

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يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.

وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

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وأثارت واقعة حرق المصحف على يد سويدي من أصول عراقية (37 عاما) تنديدا واسعا في العالم العربي والإسلامي.