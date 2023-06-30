الخارجية الأمريكية: لن نرسل قواتنا إلى أوكرانيا

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن واشنطن لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وقال ميلر للصحفيين تعليقا على تصريحات الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس راسموسن: “واشنطن لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا”.

وأشار ميلر إلى أن الرئيس جو بايدن أوضح أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا لن يحدث.

وفي وقت سابق، قال راسموسن إن “الناتو” قد يرسل قواته إلى أوكرانيا إذا لم تقدم الدول التي هي جزء من الحلف بما ذلك أمريكا لكييف ضمانات أمنية حقيقية في القمة المقبلة للحلف.

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حذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا، مؤكدة أن ذلك لا يساهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.