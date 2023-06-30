المجر تصف اقتراح منح كييف 50 مليار يورو بالسخيف

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن المجر تعتبر اقتراح المفوضية الأوروبية تخصيص 50 مليار يورو إضافية لأوكرانيا أمرًا سخيفًا.
وقال أوربان: “فيما يتعلق باقتراح المفوضية الأوروبية، من المتوقع إجراء مناقشة كبيرة، وستبقى هذه المناقشة معنا في الأشهر المقبلة”.
وأضاف أوربان: “حتى الآن، لا تزال وجهة نظر المجر واضحة إلى حد ما، فنحن نعتبر اقتراح المفوضية الأوروبية سخيفًا وغير مناسب للمفاوضات”.
وتابع أوربان: “فيما يتعلق بالدعم المقدم لأوكرانيا، أولاً وقبل كل شيء، نود أن نرى مقدار الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا من مصادر مختلفة أين ذهبت”.
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أمس, 18:21 GMT
وأضاف أوربان: “كل مواطن أوروبي يود أن يطرح هذه الأسئلة، بينما المفوضية الأوروبية ليس لديها إجابة”.
في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية قامت بمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات للفترة من 2024 إلى 2027 ودعت الدول إلى زيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا وتنفيذ برامج الهجرة واللاجئين وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد. ويُقترح من بينها تقديم 50 مليار يورو في شكل منح وقروض خلال السنوات الأربع المقبلة للمساعدة المالية إلى كييف.
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