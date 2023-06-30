مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: ضاعت فرصة السلام بأوكرانيا في ربيع 2022 بسبب الغرب

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت في ربيع عام 2022 بسبب أمريكا والاتحاد الأوروبي، والآن ستكون شروط التسوية الخاصة بكييف مختلفة.

وقال: “بعد أن أهدرت أوكرانيا فرصة السلام بسبب أمريكا والاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار من العام الماضي، الآن ستكون الشروط بالنسبة لأوكرانيا بالطبع مختلفة”.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا وزعت رسالة على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت فيها أنها لا تخطط لتفجير محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجبار كييف على الامتناع عن الاستفزازات ضد محطة الطاقة النووية.

مندوب روسيا في مجلس الأمن يتحدث عن “مفرمة اللحم في زابوروجيه” للقوات الأوكرانية

ولفت نيبينزيا إلى أن كييف ليس لديها أسلحتها الخاصة.

وقال: “أوكرانيا قادرة الآن على القتال فقط بالأسلحة التي تزودها بها دول “الناتو”، ولا يوجد أي شيء آخر، عمليًا أوكرانيا ليس لديها أسلحة خاصة بها”.