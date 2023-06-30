أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في قضايا الجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت من جديد مدينتي دونيتسك وغورليفكا.

وفقًا لبيان الممثلية في قناتها على تطبيق التليغرام “تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بالاتجاه التالي: الساعة 21:35 – المنطقة السكنية أورلوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة كييف)، تم إطلاق ست قذائف بقطر 155 ملم.

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بالإضافة إلى ذلك، قصفت القوات الأوكرانية مدينة غورليفكا مرتين، حيث تم إطلاق 11 قذيفة بقطر 122 ملم على مدينة بيتروفسكوي.

تقع منطقة كييف في الجزء الشمالي من دونيتسك، ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحكومي، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.

ويعتبر المطار جزءًا من الجزء الشمالي للمنطقة، وقد تم تدميره بالكامل نتيجة المعارك المستمرة لعدة أشهر بين القوات الأوكرانية المحاصرة هناك والمقاتلين في دونيتسك.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.