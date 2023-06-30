الموساد: نفذنا عملية في الأراضي الإيرانية واعتقلنا شخصا بتهمة التخطيط لاغتيال إسرائيلي في قبرص

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس الخميس، عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بتوقيف مواطن إيراني داخل الأراضي الإيرانية، واستجوابه بتهمة التخطيط لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في قبرص.

القدس – سبوتنيك. ووفقًا لما أفادت به الهيئة الإسرائيلية للبث، قام الموساد بتنفيذ عملية سرية داخل الأراضي الإيرانية، وتمكن من اعتقال يوسف شهبازي عباس عليلو، الذي يشغل منصب قائد في خلية تم إرسالها إلى قبرص لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين.

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ونقلت الهيئة عن مصدر في الموساد، قوله إن المعتقل تم تجنيده من قِبَلِ شعبة الاستخبارات الخارجية الإيرانية 800، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن مجنده لعملية الاغتيال يدعى حسن شوشوتي زاده، وهو مسؤول عن العمليات الخاصة.

ووفقًا للمصدر، اعترف المشتبه به يوسف شهبازي، بالتهم الموجهة إليه وقدم معلومات مهمة للمحققين، تشير إلى أن جهاز المخابرات الإيرانية قدم له السلاح لتنفيذ المهمة، حيث قام أيضًا بمراقبة منزل رجل الأعمال الإسرائيلي وتصويره عدة مرات، وجمع معلومات حول التدابير الأمنية المحيطة به. وقد أجرى شهبازي الاتصالات مع مشغليه في إيران من الأراضي القبرصية.

كما كشف الموساد أنه

“بالتعاون مع المخابرات القبرصية وأجهزة استخبارات أخرى، تمكنوا من إحباط عملية الاغتيال قبل وقوعها، وتم اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم في هذه القضية”.

وأكد المصدر في الموساد الإسرائيلي أنه سيواصل مواجهة أي جهة تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اليهود والإسرائيليين في أي مكان، حتى ولو كان ذلك داخل الأراضي الإيرانية.

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