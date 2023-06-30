اعتقال أكثر من 100 شخص في فرنسا بعد اندلاع الاضطرابات جراء قتل الشرطة لمراهق

أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارماني، يوم الخميس، بأن قوات الأمن في فرنسا اعتقلت أكثر من 100 شخص في أعقاب الاضطرابات التي اجتاحت البلاد بعد قتل شرطي لمراهق يبلغ من العمر 17 عامًا.

كتب الوزير على تويتر: “تلقت الشرطة توجيهات بشأن التدخل المنتظم لاستعادة النظام. تم اعتقال أكثر من 100 شخص بالفعل. قوموا بدعم شرطتنا والدرك ورجال الإطفاء الذين يؤدون عملهم بشجاعة”.

اندلاع أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد الشرطة

في صباح يوم الثلاثاء، قامت الشرطة بإطلاق النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا خلال عملية تفتيش على الطريق في نانتير – ضاحية غرب باريس – بعد أن رفض تنفيذ طلبات الشرطة وفقًا لما ذكره رجال الشرطة.