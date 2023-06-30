نيبينزيا: الغرب يتعمد إثارة صدام مباشر بين القوى النووية عبر دعمه لكييف

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الخميس، أن الغرب يعمد إلى إثارة الصدام المباشر بين القوى النووية من خلال دعمه لكييف.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وصرح نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “في ظل حالة من العسكرة والانفصال الواقعي، يتعمد الغرب إشعال صراع مباشر بين القوى النووية”.

مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: ضاعت فرصة السلام بأوكرانيا في ربيع 2022 بسبب الغرب

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد نيبينزيا أن فرصة تحقيق السلام في أوكرانيا ضاعت في ربيع عام 2022، بسبب تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الشروط المطلوبة الآن لتحقيق السلام في أوكرانيا ستكون مختلفة.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.