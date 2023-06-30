قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون استعدادهم لتقديم التزامات طويلة الأمد لتعزيز أمن أوكرانيا

أعرب قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن استعدادهم لتقديم التزامات طويلة الأمد لتعزيز أمن أوكرانيا خلال قمة في بروكسل.

بروكسل – سبوتنيك. وجاء في بيان ختامي صدر عن القمة، أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مستعدون للإسهام في التزامات تعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها على المدى البعيد”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة كوليبا يزعم أن الأوكرانيين مستعدون لخوض نزاع مسلح يستمر سنوات عديدة

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بسرعة بدراسة شكل هذه الالتزامات المستقبلية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.