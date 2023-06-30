دول "بريكس" ترى أنه من غير المجدي مناقشة الأزمة في أوكرانيا دون روسيا

أكد السفير الروسي لدى “بريكس”، بافل كنيازيف، اليوم الجمعة، أن الشركاء في المجموعة الاقتصادية “بريكس” يدركون تمامًا عدم جدوى مناقشة تسوية الصراع في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا، معربا عن رفض موسكو القاطع لمناقشة التسوية دون مشاركة روسيا.

تأتي تصريحات كنيازيف ردًا على اجتماع لمستشاري الأمن القومي والسياسيين لعدد من الدول في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، لمناقشة تسوية الصراع في أوكرانيا، واتفقت الأطراف على مواصلة التشاور في هذا الإطار.

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وشدد كنيازيف لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الجمعة، على أن الروس يرون هذه المبادرة كمحاولة للضغط وفرض التهديدات التي يقترحها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وأنصاره في الغرب.

وأكد السفير الروسي أن روسيا تعتبر مناقشة الوضع في أوكرانيا أو تسوية النزاع بين أوكرانيا وروسيا دون مشاركة روسيا لا قيمة لها ولا جدوى.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.