فرنسا… اعتقال 667 شخصا خلال الاحتجاجات على مقتل شاب برصاص الشرطة

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من “الهدوء غير المستقر”.

وذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 667 شخصا خلال الاحتجاجات التي جرت لليوم الثالث على التوالي، على خلفية مقتل شاب برصاص الشرطة.

Mort de Nahel : 667 personnes interpellées cette nuit, annonce Darmanin Les violences ont débuté plus tôt que les jours précédents, notamment en raison de la marche blanche en mémoire de l’adolescent qui s’est déroulée jeudi en début d’après-midi.https://t.co/VOrtzcs23b — Le Figaro (@Le_Figaro) June 30, 2023

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت مصادر في وزارة الداخلية الفرنسية باعتقال ما مجموعه 421 مخالفًا في ليلة الجمعة، ومعظمهم شبان من الفئة العمرية من 14 إلى 18 عامًا.

وأضافت أن “هذه الاعتقالات القياسية تعكس التعليمات الصارمة التي أعطاها الوزير للمحافظين والشرطة”.

اعتقال أكثر من 400 شخص في الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح فرنسا

وحسبما ذكرت الصحيفة، تشهد البلاد حالة من الهدوء غير المستقر في معظم أنحاء فرنسا في الوقت الحالي، ولا تزال الاشتباكات العشوائية تحدث في نانتير.

وفي صباح يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وهي ضاحية تقع غرب باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبهم وفقًا لرواية الشرطة.