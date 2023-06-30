نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير أطقم المدافع الذاتية الدفع 2 إس9 “نونا-إس” لمدفع هاون للمسلحين الأوكرانيين، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

دمرت وحدات المدفعية للقوات المحمولة جوا القوة البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

استخدم الجنود لهذا الغرض مدفع ذاتي الحركة عيار 120 ملم 2إس9 “نونا-إس”. قام طاقمه بمناورة تكتيكية لموقع إطلاق النار. تم إطلاق طلقات موجهة على طول مسار محدد من مواقع مفتوحة على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.