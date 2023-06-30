الجيش الروسي يشن هجوما مضادا في زابوروجيه

أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة زابوروجيه “نحن مع روسيا”، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت هجوما مضادا في منطقة حافة فريمفسكي في اتجاه قرية روفنوبل.

وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “شنت قواتنا هجوما مضادا في منطقة حافة فريمفسكي في اتجاه قرية روفنوبل وضربت مواقع العدو. والقتال مستمر”. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، فقد تم قصف قرى في منطقة في فيليكايا نوفوسولكا وبافلوفكا وفلاديميروفكا، حيث توجد مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية، بالمدفعية وقذائف الهاون.

العملية العسكرية الروسية الخاصة “نونا” تدمر مدفع هاون أوكراني… فيديو

وأكد روغوف أن مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ الروسي ووحدة “كاسكاد” شاركوا في الهجوم المضاد.

تقع حافة فريمسكي على حدود مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك. تستمر المعارك الشرسة في هذه المنطقة منذ أيام قليلة ماضية.