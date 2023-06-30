علماء: إشارات حلزونية غامضة في دماغ الإنسان… فيديو

اكتشف فريق من العلماء إشارات دماغية غامضة تتحرك على سطح القشرة الدماغية بشكل حلزوني، وهو أمر يمكن أن يساعد في فهم ديناميكيات ووظائف الدماغ بشكل أفضل.

وذكر موقع “ساينس أليرت” إن فريقا من علماء الفيزياء من جامعة سيدني في أستراليا، وجامعة فودان في الصين، اكتشفوا هذه الإشارات من خلال تحليل بيانات التصوير الوظيفي للدماغ، ما يمثل تطورا جديدا في دراسة الدماغ ووظائفه.

يشار إلى أن الدماغ البشري يحتوي على طبقات كثيرة، تبدأ بالطبقة الخارجية المجعدة وصولا إلى أعماق الدماغ، ويحاول العلماء فهمها جميعا بالتركيز على الدوائر العصبية المعقدة للدماغ، إلا أن الدراسات السابقة تجاهلت الأنماط النشطة التي تتحرك على سطحه.

أخيرًا، اكتشف باحثو جامعة سيدني في أستراليا، وجامعة فودان في الصين، إشارات دماغية تتوهج عبر الطبقة العصبية الخارجية للدماغ، المعروفة بالقشرة الدماغية، وذلك بعد إجراء مسح لأدمغة 100 شاب وشابة، وجدوا أن الإشارات تصدر بشكل طبيعي على شكل حلزون، مثل الدوامات في حوض الاستحمام أو عواصف الهواء التوربولنتية.

وقال الباحث الرئيسي بولين غونغ، فيزيائي في جامعة سيدني، إن” تكوين نظرة عن كيفية ارتباط هذه الموجات الحلزونية بمعالجة الإدراك يمكن أن يعزز بشكل كبير فهمنا لديناميات ووظائف الدماغ”.

تشير هذه الموجات الحلزونية الدماغية إلى ديناميات معقدة ومتشابكة، تلعب دورا حاسما في تنظيم الأنشطة المعقدة للدماغ، ويعتقد الباحثون أن دراسة هذه الحلزونات ستساعد في فهم الدماغ بشكل أفضل.

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وتشبه هذه الموجات من حيث الديناميكية الحلزونية الموجات التي تم اكتشافها سابقا في الدوائر العصبية، وكذلك الدوامات التوربولانسية التي تم رصدها في أجزاء أخرى من جسم الإنسان وخلايا الكائنات الأخرى.

ركز الباحثون على دراسة الأنماط الحلزونية المتشابكة في الدماغ، والتي تلعب دورا في تنظيم الأنشطة المعقدة للدماغ، حيث تم اكتشاف هذه الموجات الحلزونية على مستوى القشرة الكاملة.

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ويعتقد الباحثون أن هذه الموجات تربط بين مختلف المناطق في الدماغ، وأثبتت الدراسات أن هذه الحلزونات الدماغية تتغير في اتجاهها لتنظيم الأنشطة الدماغية أثناء معالجة اللغة والذاكرة العاملة مثل الاستماع إلى القصص وحل المسائل الرياضية.

وتتواجد هذه الحلزونات في أماكن دقيقة في الدماغ، وغالبًا ما تظهر عند الحدود التي تفصل بين الشبكات الوظيفية المختلفة في الدماغ، ويعتقد الباحثون أن الحلزونات الدماغية المتحركة قد تعمل على تنظيم تدفق الأنشطة الدماغية إلى منطقة أخرى عندما تدور باتجاهين مختلفين.