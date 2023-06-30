أحدث نزال بين أقوى المليارديرات في العالم: إيلون ماسك ضد مارك زوكربرغ

أفاد موقع TMZ Sports الرياضي، أن أحدث معارك العصر يُمكن أن تحدث في “الكولوسيوم” في روما بين أقوى المليارديرات في العالم: إيلون ماسك ومارك زوكربرغ.

وذكر الموقع أن وزير الثقافة الإيطالي قد تواصل مع زوكربرغ حول تنظيم مباراة في إطار مصارعة بطولة القتال النهائي “UFC” في ملعب روما الشهير “كولوسيوم”، ليكون شاهدWا على معركة القفص بين مالك “تويتر” ومؤسس “فيسبوك” قبل بضعة أيام.

The Italian government has reached out to Elon Musk and Mark Zuckerberg about staging their fight in the Colosseum, TMZ reports. pic.twitter.com/vZmdITf6OC — Pop Base (@PopBase) June 30, 2023

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر، إنه من المحتمل نقل النزال فعلياً إلى “الكولوسيوم”، كتب فيها ما معناه : “هناك فرص لنقل النزال إلى الكولوسيوم”، ثم أضاف لتغريدته فيديو يوضح عمليات القتال التي كانت تحصل قديمًا على أرضية هذا الملعب ليقول ما معناه: “أحتاج إلى العمل على قدرتي على التحمل”.

Some chance fight happens in Colosseum — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023

كما كشف بعدها، رئيس بطولة القتال النهائي “UFC”، دانا وايت، عن جدّية ماسك وزوكربرغ بإتمام هذا النزال في أقرب وقت.

يُذكر أن القصة كانت قد بدأت عندما قام إيلون ماسك بنشر تغريدة، أعلن فيها أنه على استعداد لخوض معركة “داخل القفص” مع زوكربرغ، ليرد عليه الأخير بنشر صورة عن تغريدة ماسك عبر ستوري حسابه على إنستغرام، معلقًا عليها: “أرسل لي الموقع” (أي موقع النزال).